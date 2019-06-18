Оприлюднили TOP-500 суперкомп’ютерів світу

Згідно з рейтингом, суперкомп’ютер Summit має обчислювальну потужність у 148,6 петафлопса (1 петафлопс = 1000 трильйонів операцій на секунду), теоретична пікова продуктивність системи (Rpeak) – 200,8 петафлопса. Він був розроблений корпорацією IBM і знаходиться в Окридзькій національній лабораторії.

Другим за потужністю у світі вважається суперкомп’ютер Sierra зі швидкодією у 94,64 петафлопса розробник – IBM, базується у Ліверморській національній лабораторії (США).

На третьому та четвертому місці - китайські суперкомп’ютер Sunway TaihuLight (93 петафлопса) та Tianhe-2A (61,4 петафлопса).

П’ятий за потужністю у світі – американський суперкомп’ютер Frontera з обчислювальною потужністю в 21,23 петафлопса. Далі йдуть базований у Швейцарії суперкомп’ютер Piz Daint (21,23 петафлопса), американський Trinity (20,158 петафлопса), японський ABCI (19, 88 петафлопса), німецький SuperMUC-NG (19,476 петафлопса) і замикає десятку американський Lassen з 18.2 петафлопса.

Читайте також: Країни G20 домовилися про використання штучного інтелекту

Найпотужніший російський суперкомп’ютер - Lomonosov 2- займає 93-тє місце в рейтингу з 2,478 петафлопса.