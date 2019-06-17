Samsung може відмовитися від гнучкого смартфона — ЗМІ

Південнокорейська компанія Samsung спростувала інформацію, що планує розпочати поставки гнучкого смартфону Galaxy Fold вже наступного місяця.

Про це повідомляє Independent.

“Samsung спростував, що планує розпочати поставки гнучкого смартфону Galaxy Fold наступного місяця, таким чином посиливши чутки про те, що технологічний гігант взагалі може відмовитися від свого гнучкого багатостраждального телефона”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Independent, Samsung офіційно представив у лютому цього року свій перший гнучкий смартфон Galaxy Fold. Тоді очікувалось, що поставки розпочнуться вже на початку травня.

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Проте, через два дні після івенту, деякі користувачі, які змогли протестувати цей смартфон, почали скаржитися на численні поломки.

В компанії наголошують, що гнучкий смартфон можна згортати й розгортати без жодних проблем 200 тисяч разів.

Зазначається, що нещодавно один зі співробітників Samsung заявив, що досі не відома дата перших поставок.