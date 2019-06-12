Хакери здійснили потужну DDoS-атаку на Telegram

Месенджер Telegram зазнав DDoS-атаки, що може позначитися на його роботі.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в офіційному Twitter месенджері.

"Наразі ми зазнали потужної DDoS-атаки, користувачі Telegram в Америці і деякі користувачі з інших країн можуть мати проблеми з підключенням", - повідомляє Telegram.

Зараз сайт DownDetector, що відслідковує збої у роботі сайтів, фіксує звернення про проблеми з Telegram. Більшість з них надходить з Бразилії і США, також проблеми спостерігаються і у користувачів в Європі.

Користувачі скаржилися на складності в роботі мессенджера і напередодні, 11 червня.

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З квітня 2018 року Роскомнагляд намагається заблокувати Telegram, обмеживши в Росії доступ до месенджера. У 2019 році Роскомнагляд продовжив блокування проксі-серверів для Telegram, намагаючись заблокувати месенджер.

Рішення російських судів щодо Telegram юристи месенджера оскаржили в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Представники компанії, а також її засновник Павло Дуров неодноразово заявляли, що виконати вимогу ФСБ технічно неможливо.