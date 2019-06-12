У харківському метро запрацював зв'язок 4G

Національний телеком-оператор "Київстар" запровадив зв’язок 4G у харківському метро.

Про це повідомили Укрінформу в прес-службі оператора.

“Тепер 4G доступний в метрополітені Харкова. Скористатися високошвидкісним мобільним інтернетом можна як на станціях, так і під час пересування між ними”, - зазначається в повідомленні.

У Київстарі запевняють, що швидкість мобільного інтернету у метро буде досить комфортною як для інтернет-серфінгу, так і для швидкої передачі даних.

У прес-службі оператора також зазначили, що в Київстар уже понад 40% всього трафіку мобільного інтернету використовується в мережі 4G. У Харкові в травні 2018 року абоненти використовували всього 95 Тб мобільного трафіку в мережі 4G, а в травні поточного - в 10 разів більше - близько 1000 Тб.

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Як повідомляв Укрінформ, до 31 липня мобільний інтернет в мережі 4G для абонентів Київстар буде безлімітним. Для того, щоб скористатися всіма перевагами високошвидкісного мобільного інтернету від Київстар необхідно мати мобільний телефон і USIM-карту, які підтримують стандарт 4G / LTE.

Фото з відкритих джерел