Google Maps тестує функцію для захисту пасажирів таксі

Компанія Google тестує нову функцію у Google Maps, яка має убезпечити пасажирів таксі. Програма попередить, якщо водій відхилиться більше, ніж на 500 метрів від необхідного маршруту.

Про це повідомляє Detector.Media.

"Поки що таке оновлення доступне лише в Індії і називається «Сповіщення поза маршрутом» (Off-route alerts)", - ідеться в повідомленні.

Користувачі можуть знайти його у розділі меню «Безпека» (Stay safer). Опція стає доступною після того, як юзер обирає місце призначення, перед входом у режим навігації.

Відзначається, окрім безпеки, функція також може бути корисною туристам, які опинилися вперше у невідомому місті, а водій задля більшого заробітку везтиме їх довгим маршрутом.

Поки невідомо, чи стане нова функція доступна в інших країнах. Позаяк минулого тижня Google представила ще дві функції Google Maps лише для ринку Індії: покращена інформація про громадський транспорт та попередження про повені.