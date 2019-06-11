Google Maps тестує функцію для захисту пасажирів таксі
Про це повідомляє Detector.Media.
"Поки що таке оновлення доступне лише в Індії і називається «Сповіщення поза маршрутом» (Off-route alerts)", - ідеться в повідомленні.
Користувачі можуть знайти його у розділі меню «Безпека» (Stay safer). Опція стає доступною після того, як юзер обирає місце призначення, перед входом у режим навігації.
Відзначається, окрім безпеки, функція також може бути корисною туристам, які опинилися вперше у невідомому місті, а водій задля більшого заробітку везтиме їх довгим маршрутом.
Поки невідомо, чи стане нова функція доступна в інших країнах. Позаяк минулого тижня Google представила ще дві функції Google Maps лише для ринку Індії: покращена інформація про громадський транспорт та попередження про повені.