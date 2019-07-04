Дезір: Докладу усіх зусиль для звільнення Сущенка

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір пообіцяв докласти усіх зусиль для вирішення ситуації з незаконно ув’язненим в Росії українським журналістом Романом Сущенком.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, про це він заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

Під час засідання Арлем Дезір виступав зі звітом щодо ситуації навколо свободи ЗМІ. У ході виступу він, зокрема, згадав і про засудження в Росії українського журналіста Романа Сущенка, із закликами щодо звільнення якого на адресу РФ він неодноразово виступав.

"Я докладу усіх зусиль для вирішення ситуації з Романом Сущенком", - запевнив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ наприкінці свого виступу.

Як відомо, 4 червня, в річницю незаконного ув'язнення Романа Сущенка, Арлем Дезір в черговий раз закликав російську владу звільнити українського журналіста.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка з порушенням міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в "шпигунстві".

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Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). Там Сущенко перебуває у так званому "безпечному місці" в колонії з метою уникнення можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.