Рейтинг WTA. Світоліна у топ-10, Костюк вперше стала 12-ю "ракеткою" світу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг спортсменок станом на 8 червня.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна залишається у першій десятці списку, посідаючи цього тижня 8-ме місце (-1) серед найсильніших тенісисток світу, передає Укрінформ.

Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу Ролан Гаррос вперше в кар'єрі піднялася на 12-ту позицію (+3).

Даяна Ястремська посідає 49-те місце (-4), Олександра Олійникова піднялася на 51-у сходинку (+14), Юлія Стародубцева йде 57-ю (-2), Ангеліна Калініна - 69-ю (-9), Дарія Снігур - 84-ю (+9).

Зазначимо, що одиночний рейтинг WTA продовжує очолювати «нейтральна» Арина Соболенко. Другою «ракеткою» є Олена Рибакіна з Казахстану, третьою - полька Іга Швьонтек.

На фото: Марта Костюк (ФТУ).