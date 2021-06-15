Фінали Вімблдонського турніру пройдуть при повних трибунах

Вирішальні поєдинки третього в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Вімблдону відбудуться за 100% заповнюваності трибун.

Як повідомляє пресслужба Вімблдону, всі матчі трав'яного «мэйджора» пройдуть при 50% заповненості трибун, при цьому на фінали зможуть потрапити 100% від максимального числа глядачів на 15-тисячному стадіоні, передає Укрінформ.

Раніше організатори заявляли, що лише 25% від максимального числа уболівальників зможуть потрапити на трибуни.

Змагання в основній сітці Вімблдону-2021 стартують 28 червня.

Фото: AELTC.