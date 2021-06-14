«Шахтар» вийшов з відпустки і провів перше тренування під керівництвом Де Дзербі

У розташуванні «гірників» 31 футболіст.

«Шахтар» вийшов з відпустки і почав підготовку до майбутнього сезону під керівництвом нового головного тренера Роберто Де Дзербі, повідомляється на сайті «гірників», передає Укрінформ. У розпорядженні італійця 31 футболіст.

Перше тренування в складі «Шахтаря» провів літній новачок команди Педріньйо. Трансфер бразильця обійшовся "гірникам" в 18 мільйонів євро.

Також до нового сезону в складі «гірників» готуються: Юхим Конопля, Марк Мампассі, В'ячеслав Танковськийй, Олег Очеретько, Данило Сікан, Валерій і Артем Бондаренко. Минулий сезон вони провели в оренді.

22 червня «Шахтар» відправиться на навчально-тренувальний збір до Австрії, де проведе чотири спаринги. 10 липня «гірники» повернуться в Україну.

Нагадаємо, перший офіційний матч в новому сезоні «Шахтар» проведе 24 липня проти «Динамо» в рамках Суперкубка України.

Фото: shakhtar.com