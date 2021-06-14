Марченко поступився 62-й «ракетці» світу на турнірі ATP в Лондоні

Перша «ракетка» України Ілля Марченко не зміг подолати перше коло турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) Cinch Championships в Лондоні (Велика Британія) із призовим фондом 1 млн 290 тис 135 євро.

За вихід до другого раунду змагань Марченко (№161 рейтингу АТР) поступився чинному чемпіону турніру іспанцю Фелісіано Лопесу (№62) - 1:6, 6:7 (6:8), передає Укрінформ.

Гра тривала півтори години.

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Марченко вперше нинішнього року зіграв в основі турніру АТР, українець виграв у Лондоні два матчі в кваліфікації, щоб пробитися до основної сітки.

Cinch Championships триватиме до 20 червня.

Фото: btu.org.ua.