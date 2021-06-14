Забарний: між Ярмоленком і Марлосом не було ніякого конфлікту

У роздягальні немає ніяких перепалок між гравцями збірної України.

Захисник збірної України Ілля Забарний підвів підсумки матчу з Нідерландами (2:3) на Євро-2020, повідомляє УАФ, передає Укрінформ. Також центрбек запевнив, що між гравцями «синьо-жовтих» немає ніяких конфліктів.

«Між Ярмоленком і Марлосом не було ніякого конфлікту. Не знаю, хто це придумав. Все було добре, не було ніяких перепалок в роздягальні між гравцями», - сказав Ілля Забарний.

«Звичайно, переживання перед матчами є, у всіх воно повинно бути. Але коли виходиш на поле - емоції згасають, потрібно грати з холодною головою. Завжди трохи хвилююся, але потім все проходить. Рік тому ще не міг би повірити, що зіграю за національну збірну на чемпіонаті Європи», - додав захисник «Динамо» і збірної України.

Нагадаємо, збірна України посідає третє місце в групі C після першого туру. 17 червня команда Андрія Шевченка в Бухаресті зіграє проти Північної Македонії, а 21-го «синьо-жовті» зустрінуться з Австрією.

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