«Прометей» - чемпіон України з баскетболу

«Прометей» - чемпіон України з баскетболу

Укрінформ
Команда з Кам’янського виграла серію 3:0.

Завершується стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В третьому матчі фінальної серії «Прометей» (Кам’янське) переміг на чужому майданчику «Запоріжжя» 88:83, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Рашад Вон («Прометей») – 30. «Прометей» виграв серію 3:0 і вперше в історії став чемпіоном України.

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Як повідомляв Укрінформ, в другому матчі фінальної серії «Прометей» (Кам’янське) впевнено переміг на власному майданчику «Запоріжжя» 79:54.

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