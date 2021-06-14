«Прометей» - чемпіон України з баскетболу
Укрінформ
Команда з Кам’янського виграла серію 3:0.
Завершується стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В третьому матчі фінальної серії «Прометей» (Кам’янське) переміг на чужому майданчику «Запоріжжя» 88:83, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Рашад Вон («Прометей») – 30. «Прометей» виграв серію 3:0 і вперше в історії став чемпіоном України.
Як повідомляв Укрінформ, в другому матчі фінальної серії «Прометей» (Кам’янське) впевнено переміг на власному майданчику «Запоріжжя» 79:54.