Плей-офф Суперліги: «Прометей» обіграв «Запоріжжя» на старті фіналу

Команда з Кам’янського повела в серії 1:0.

Завершується стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В першому матчі фінальної серії «Прометей» (Кам’янське) розгромив на власному майданчику «Запоріжжя» 85:57, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативніший гравець матчу: Рашад Вон («Прометей») – 18. «Прометей» вийшов вперед в серії 1:0. Матч №2 зіграють 11 червня в Кам’янському.

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Як повідомляв Укрінформ, в четвертому матчі півфінальної серії «Прометей» (Кам’янське) переміг на власному майданчику «Дніпро» 86:79. «Прометей» виграв серію 3:1.

Фото: сайт ФБУ