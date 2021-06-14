Збірна України з пляжного футболу вирушила до Португалії на Суперфінал Євроліги

Збірна України з пляжного футболу вирушає 14 червня до Португалії, де візьме участь у відбірковому раунді Суперфіналу Євроліги-2021.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), головний тренер «синьо-жовтих» Микола Костенко викликав для участі в турнірі 16-х виконавців, передає Укрінформ.

Склад збірної України з пляжного футболу:

воротарі - Андрій Неруш («Гріффін»), Володимир Гладченко («Сервіт»), Денис Сабатюк («Альтернатива»);

польові гравці - Ігор Борсук, Роман Пачев (обидва - «Артур М'юзік»), Олег Сіренко («Альтернатива»), Олег Зборовський (NC Beachsoccer), Максим Войток, Олександр Корнійчук, Юрій Щериця, Андрій Пашко, Ярослав Заворотний, Костянтин Макеєв, Дмитро Медвідь, Дмитро Войтенко, Іван Глуцький (усі - «Сервіт»).

Нагадаємо, відбірковий раунд Суперфіналу Євроліги-2021 проходитиме із 16-го по 20 червня в португальському Назаре. Збірна України виступатиме у групі А разом із Португалією, Німеччиною та Азербайджаном.

За регламентом турніру кожна з 12-ти команд-учасниць зіграє по три поєдинки, і надалі буде складено загальну таблицю. До Суперфіналу потраплять вісім кращих команд.

Фото: УАФ.