Офіційно: бразилець Педріньйо став футболістом «Шахтаря»

Донецький «Шахтар» підтвердив у неділю трансфер бразильського хавбека Педріньйо з португальської «Бенфіки».

Як повідомляє офіційний сайт «Шахтаря», угода з 23-річним гравцем розрахована на 5 років, передає Укринформ.

Педро Вітор Делміно да Сілва (Педріньйо) розпочинав кар'єру у бразильському «Корінтіансі» і виступав за першу команду з 2017-го по 2020 роки (134 гри, 11 голів). У серпні 2020-го гравець перейшов до португальської «Бенфіки». Минулого сезону хавбек провів 31 матч (1 гол).

В 2017- роках футболіст вигравав з «Корінтіансом» Лігу Пауліста (чемпіонат штату Сан-Паулу), є чемпіоном Бразилії (2017), виступав за олімпійську збірну Бразилії.

"Бенфіка" повідомляла про трансфер Педріньйо ще 9 червня. Сума переходу склала 18 млн євро.

Фото: shakhtar.com.