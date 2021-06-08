Досягнення українського гирьовика внесли до Книги рекордів Гіннеса

Досягнення українського гирьовика внесли до Книги рекордів Гіннеса

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Укрінформ
Досягнення українського гирьовика Владислава Ярового внесено до світової Книги рекордів Гіннеса.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, передає Укрінформ.

"За поданням Національного реєстру рекордів досягнення українця Владислава Ярового із Запоріжжя внесено до світової Книги рекордів Гіннеса", - йдеться у дописі.

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Рекорд - "Максимальна тривалість жонглювання гирею 40 кг із зав'язаними очима".

Перший рекорд Владислава був зареєстрований у 2018 році у Запоріжжі, під час проведення Покровського ярмарку.

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