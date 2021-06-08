«Верес» гучно відсвяткував вихід до Прем'єр-ліги

Команда з Рівного достроково виграла турнір Першої ліги.

У Рівному відбулося масштабне святкування з нагоди виходу Народного Клубу «Верес» до Прем’єр-ліги. В місті було влаштовано справжнє свято з розважальною програмою та концертом. Таким чином клуб продемонстрував, наскільки для нього важливо разом із своїми вболівальниками відсвяткувати вихід в УПЛ і що команда не планує на цьому зупинятися.

«Ми дуже радіємо, що лише за два роки команда пройшла шлях від Другої ліги до УПЛ. Це результат наполегливої праці працівників клубу, тренерів, футболістів, вболівальників та наших партнерів. І я радий, що сьогодні всі наші друзі святкують разом з нами. Зокрема, бренд Parimatch, який є меценатом спорту №1 в Україні і з яким ми завжди готові до нових спільних проектів», - розповів президент Народного Клубу «Верес» Іван Надєїн.

Свято в Рівному почалося з самого ранку і атмосфера була по-справжньому футбольною. Адже хоч «Верес» і гарантував собі місце в УПЛ, але у команди ще залишалися турнірні завдання. Зокрема, завоювання золотих медалей Першої ліги. Для цього «Вересу» було необхідно обіграти вдома «Авангард» з Краматорська.

Перед матчем футболісти завітали на Майдан Незалежності, де все місто проводило команду на стадіон. Вболівальникам вдалося так зарядити команду, що вона не залишила жодних шансів супернику – 5:1. А вже після гри футболісти повернулися на Майдан, де їм вручили Кубок чемпіонів Першої ліги. Команду привітали президент клубу, мер міста та представники Parimatch. Завершилося святкування концертом від Бумбокс.

«Народний Клуб «Верес» продемонстрував, що заряджений перемагати. В максимально короткі терміни команда пройшла дистанцію з Другой ліги до Прем’єр-ліги. Це стало можливим завдяки спільній праці: гравців, тренерів, соціально відповідального бізнесу, місцевого самоврядування та відданих вболівальників.

Раніше ми вже реалізовували спільні проекти, як, наприклад, перше в історії України IPO футбольного клубу. Співпраця Parimatch та «Вересу» показала, що в нас однакові цінності, ми рухаємося в одному напрямку, вперед, до нових перемог», - заявив Директор зі зв’язків з громадськістю Parimatch Вадим Місюра.

В цьому чемпіонаті «Вересу» залишилося зіграти ще один матч. 12 червня команда вже у статусі чемпіона в гостях зіграє з «Гірником-Спорт». Після чого команда розпочне підготовку до нового сезону в УПЛ. А Parimatch, як надійний партнер та найбільший меценат спорту в Україні, обов’язково підготує разом з «Вересом» нові круті проекти.

Фото: Parimatch