«Кліпперс» обіграв «Даллас» і вийшов до другого раунду плей-офф НБА
Відео
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки плей-офф розіграшу.
«Лос-Анджелес Кліпперс» завдав поразки «Даллас Маверікс» - 126:111 (35:38, 35:24, 30:23, 26:26) і виграв серію до чотирьох перемог - 4:3, передає Укрінформ.
У другому раунді плей-офф «Кліпперс» зустрінеться з «Ютою Джаз».
«Філадельфія Сіксерс» в першому матчі другого раунду поступилася «Атланті Хокс» - 124:128 (27:42, 27:32, 29:25, 41:29).
У ніч на 8 червня зустрінуться: «Бруклін Нетс» - «Мілуокі Бакс» (рахунок у серії - 1:0), «Фінікс Санс» - «Денвер Наггетс» (0:0).
Фото: nba.com.