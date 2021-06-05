Українські гімнасти виграли три золота та дві бронзи в перший день етапу Кубка світу в Каїрі

17-річний Ковтун завоював дві золоті медалі.

Збірна України зі спортивної гімнастики успішно виступила в перший день етапу Кубка світу в Каїрі, повідомляє Укрінформ. Українські спортсмени завоювали три золоті і дві бронзові нагороди.

Ілля Ковтун виграв золото у вільних вправах. Також 17-річний українець посів перше місце у вправах на коні. Ще одне золото української команді принесла Діана Варінська. Вона стала кращою у вправах на різновисоких брусах.

Роман Ващенко завоював бронзу у вправах на кільцях, а Назар Чепурний став третім у вправах на коні.

Завтра, 6 червня, в Каїрі відбутися ще п'ять фіналів за участю українських гімнастів.

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Нагадаємо, минулого тижня збірна України виграла п'ять медалей (чотири золоті і одна срібна) на етапі Кубка світу в болгарській Варні.

Фото: European Gymnastics