Україна виграла два золота і срібло на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

У Ковтуна вже дві золоті медалі на турнірі.

Збірна України завоювала дві золоті і одну срібну медаль на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в болгарській Варні, повідомляє Укрінформ.

Назар Чепурний виграв золото в опорному стрибку, а Ілля Ковтун був найкращим у вправах на паралельних брусах. Раніше Ковтун виграв золото у вправах на коні.

Срібну медаль Україні принесла Діана Варінська, яка показала другий результат в різновисоких брусах. Українка на 0,3 бала відстала від росіянки Уляни Перебіносової.

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Нагадаємо, всього Україна виграла п'ять медалей, чотири з яких золоті. Ще одне золото в активі у Анастасії Бачинської, яка стала першою у вправах на колоді.

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