Ковтун і Бачинська перемогли на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики
Укрінформ
Це перша перемога юних українців на змаганнях такого рівня.
Збірна України завоювала дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в болгарській Варні, передає Укрінформ.
17-річний Ілля Ковтун зайняв перше місце у вправах на коні. 17-річний українець набрав 14.550 балів і на 0.1 бала випередив італійця Едуардо де Росу.
У жіночій програмі 17-річна Анастасія Бачинська стала чемпіонкою у вправах на колоді – її сума 13.250 балів. Інша українка Діана Варинська посіла п'яте місце.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні Ковтун виграв «бронзу» в багатоборстві на чемпіонаті Європи.
Фото: Gymnovosti