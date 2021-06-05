«Галичанка» перемогла «Дніпрянку» і виграла Кубок України з гандболу

Львівський клуб став володарем трофея в п'ятий раз.

У Миколаєві пройшов Фінал чотирьох жіночого Кубка України з гандболу, повідомляє Укрінформ. Переможцем турніру стала «Галичанка».

У фіналі «Галичанка» впевнено перемогла херсонську «Дніпрянку». Львівська команда виграла перший тайм з перевагою в чотири м'ячі, а після перерви довела рахунок до розгромного - 29:19.

«Галичанка» стала володарем Кубка України в п'ятий раз в історії. Львівський клуб також виграв золото чемпіонату України 2020/21.

Найціннішим гравцем Фіналу чотирьох Кубка України визнана лінійна «Галичанки» Анастасія Мелекесцева.

Нагадаємо, в матчі за третє місце миколаївський «Реал переміг тернопільський «ЗУНУ-Енерго ШВСМ» - 35:24.

Фото: hcgalychanka.com.ua