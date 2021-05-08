Запорізький «Мотор» виграв чемпіонат України з гандболу

Клуб із Запоріжжя здобув 9-е чемпіонство в історії.

Запорізький «Мотор» став чемпіоном України з гандболу серед чоловічих команд, передає Укрінформ.

«Мотор» випередив найближчого конкурента на 10 очок і уникнув проведення додаткової серії за титул. Для запорізького клубу це 9-е чемпіонство. Команда не опускається нижче першого місця в підсумковій таблиці з 2013 року.

Срібні медалі виграв «Донбас». Це єдина команда в Україні, якій вдалося відібрати очки у «Мотора». Третьою стала «Одеса», яка вперше в історії завоювала медалі чемпіонату.

Завершиться гандбольний сезон фіналом чотирьох Кубка України 17-18 травня в Запоріжжі.