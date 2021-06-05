Формула-1: Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Азербайджану

Монегаск здобув другий поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 6-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Азербайджану став пілот команди «Феррарі» Шарль Леклер, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на міській трасі в Баку кращий час показав пілот команди «Феррарі» Шарль Леклер. Це другий поул для монегаска в сезоні та 9-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон, а гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен фінішував третім. В топ-5 кваліфікації також увійшли П’єр Гаслі («Альфа Таурі») і Карлос Сайнс («Феррарі»).

Головна гонка Гран-прі Азербайджану відбудеться 6 червня. Початок – о 15:00.

Фото: twitter.com/f1