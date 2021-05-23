Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Монако і став новим лідером

«Мерседес» провалився, а переможець кваліфікації Леклер не стартував.

Переможцем 5-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Монако став пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен, повідомляє Укрінформ.

У гонці на міській трасі в Монте-Карло першим фінішував пілот команди «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нідерландський пілот впевнено виграв другу гонку в сезоні. Для Ферстаппена це перша перемога в Монте-Карло в кар’єрі.

На другому місці фінішував Карлос Сайнс («Феррарі»). Третім став Ландо Норріс («Макларен»). В топ-5 також фінішували Серхіо Перес («Ред Булл») і Себастьян Феттель («Астон Мартін»). Льюїс Гемілтон («Мерседес») фінішував лише на 7-му місці.

Відзначимо, що переможець кваліфікації Шарль Леклер («Феррарі») не вийшов на старт через поломану коробку передач. Драматично зійшов з гонки і Валттері Боттас («Мерседес»), під час піт-стопу механіки не зуміли відкрутити одне з його коліс.

Після 5 етапів на перше місце в чемпіонаті вийшов Ферстаппен – 105 очок. Другим йде Гемілтон – 101 очко.

6-й етап чемпіонату – Гран-прі Азербайджана відбудеться на міській трасі Баку 5-6 червня.

Фото: twitter.com/f1