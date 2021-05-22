Формула-1: Леклер виграв кваліфікацію Гран-прі Монако, Гемілтон лише сьомий

Монегаск на домашній трасі здобув перший поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 5-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Монако став пілот команди «Феррарі» Шарль Леклер, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на міській трасі в Монте-Карло кращий час показав пілот команди «Феррарі» Шарль Леклер. Це перший поул для монегаска в сезоні та 8-й в кар’єрі. Зауважимо, що на останньому колі кваліфікації Леклер розбив машину.

Друге місце у кваліфікації посів пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а гонщик «Мерседеса» Валттері Боттас фінішував третім. В топ-5 кваліфікації також увійшли Карлос Сайнс («Феррарі») та Ландо Норріс («Макларен»).

Лідер загального заліку Льюїс Гемілтон («Мерседес») посів лише 7-е місце.

Головна гонка Гран-прі Монако відбудеться 23 травня. Початок – о 16:00.

Фото: twitter.com/f1