Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Іспанії

Британський пілот виграв третю гонку в сезоні і 98-му гонку в кар’єрі.

Переможцем 4-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Іспанії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У гонці на трасі Барселона-Каталунья в Монмело першим фінішував пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Британський пілот відмінно використав тактику двох піт-стопів і виграв третій етап в сезоні. Також це 98-а перемога в кар’єрі Гемілтона.

На другому місці завершив гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який за шість кіл до фінішу втратив лідерство. Третім став Валттері Боттас («Мерседес»). В топ-5 також фінішували Шарль Леклер («Феррарі») і Серхіо Перес («Ред Булл»).

Після чотирьох етапів в чемпіонаті лідирує Гемілтон – 94 очки. Другим йде Ферстаппен – 80 очок.

5-й етап чемпіонату – Гран-прі Монако відбудеться на міській трасі Монте-Карло 22-23 травня.

Фото: twitter.com/f1