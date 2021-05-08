Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії і здобув сотий поул в кар’єрі

Британський пілот здобув другий поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 4-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Іспанії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на трасі Барселона-Каталунья в Монмело кращий час показав пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Це другий поул для британського автогонщика в сезоні та 100-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а напарник Гемілтона по команді «Мерседес» Валттері Боттас фінішував третім. В топ-5 кваліфікації також увійшли Шарль Леклер («Феррарі») та Естебан Окон («Альпін»).

Головна гонка Гран-прі Іспанії відбудеться 9 травня. Початок – о 16:00.

Фото: twitter.com/f1