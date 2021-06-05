Українська пара Лузан – Четверикова виграла «золото» ЧЄ з веслування

Наші веслувальниці перемогли на каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Українська пара Людмила Лузан – Анастасія Четверикова перемогли на чемпіонаті Європи з веслування в Познані, передає Укрінформ.

Українки виграли фінальний заїзд в каное-двійці на дистанції 500 метрів. Це олімпійська дистанція, в якій Лузан і Четверикова представлятимуть Україну на Олімпіаді.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Людмила Лузан перемогла на чемпіонаті Європи з веслування в Познані (Польща). Українка стала найкращою в одиночному каное на дистанції 500 метрів.

Фото: ukraine-canoe.org