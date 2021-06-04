Українка Лузан – чемпіонка Європи з веслування

Людмила Лузан перемогла на каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Українка Людмила Лузан перемогла на чемпіонаті Європи з веслування, який проходить в Познані (Польща), передає Укрінформ.

Українка стала найкращою в одиночному каное на дистанції 500 метрів. Для Лузан це перше «золото» чемпіонату Європи, в 2018 році вона ставала бронзовою призеркою в цій дисципліні.

Також українська пара Віталій Вергелес – Андрій Рибачок завоювали «бронзу» на каное-двійці на 500 м на ЧЄ з веслування в Познані.

Як повідомляв Укрінформ, Людмила Лузан здобула дві золоті медалі на етапі Кубка світу в Сегеді (Угорщина).

Фото: ukraine-canoe.org