Сформовано збірну України з веслування на Олімпіаду-2020

У складі 10 основних учасників на 5 дистанціях.

За результатами чемпіонату України остаточно сформували склад національної збірної з веслування на байдарках і каное на Олімпійські ігри-2020 на Токіо, повідомляє сайт федерації каное України.

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Склад збірної України з веслування на байдарках і каное на Олімпіаду-2020:

Чоловіки:

Каное-одиночка (1000 м): Юрій Вандюк

Каное-двійка (1000 м): Павло Алтухов – Дмитро Янчук

Жінки:

Каное-двійка (500 м): Людмила Лузан – Анастасія Четверикова

Байдарка-четвірка (500 м) і байдарка-двійка (500 м): Марія Повх, Анастасія Тодорова, Людмила Куклиновська, Юлія Юрійчук, Марія Кічасова-Скорик, Діана Танько (запасна).

Як повідомляв Укрінформ, Олімпіада-2020 в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.

Фото: ukraine-canoe.org