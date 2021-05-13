Українець Алтухов виборов олімпійську ліцензію у веслуванні на байдарках і каное

В угорському Сегеді розігрують путівки на Олімпіаду-2020.

Український веслувальник Павло Алтухов виборов олімпійську ліцензію в Європейській кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо в угорському Сегеді, передає Укрінформ.

Алтухов впевнено переміг у фіналі на каное на дистанції 1000 метрів і відібрався на Олімпіаду-2020.

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Сьогодні ввечері олімпійську ліцензію може вибороти також Олег Кухарик, який виступатиме на байдарці на дистанції 200 метрів.

Як повідомляв Укрінформ, літні Олімпійські ігри в Токіо стартують 23-го липня.

Фото: ukraine-canoe.org