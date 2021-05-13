Українець Алтухов виборов олімпійську ліцензію у веслуванні на байдарках і каное
Укрінформ
В угорському Сегеді розігрують путівки на Олімпіаду-2020.
Український веслувальник Павло Алтухов виборов олімпійську ліцензію в Європейській кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо в угорському Сегеді, передає Укрінформ.
Алтухов впевнено переміг у фіналі на каное на дистанції 1000 метрів і відібрався на Олімпіаду-2020.
Сьогодні ввечері олімпійську ліцензію може вибороти також Олег Кухарик, який виступатиме на байдарці на дистанції 200 метрів.
Як повідомляв Укрінформ, літні Олімпійські ігри в Токіо стартують 23-го липня.
Фото: ukraine-canoe.org