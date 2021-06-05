З «Олімпіка» пішли 9 гравців першої команди

Донецький клуб отримав атестат для участі в УПЛ, але президент «Олімпіка» не впевнений в майбутньому клуба.

Клуб УПЛ «Олімпік» оголосив про те, що першу команду залишають дев'ять гравців, передає Укрінформ.

Контракти з клубом закінчилися у голкіпера Артема Кичака, захисників Івана Зотька і Євгена Пасича, а також півзахисників Руслана Бабенка, Тараса Завійського і Сергія Політило.

Також залишили «Олімпік» захисник Орест Лебеденко і форварди Беніто і Ібрагім Каргбо, які виступали за клуб на правах оренди. Перший повертається в іспанська «Луго», африканські легіонери - в «Динамо».

Незважаючи на видачу атестата для участі в УПЛ, президент «Олімпіка» Владислав Гельзін поки не впевнений, чи продовжить клуб виступи в чемпіонаті в новому сезоні.

У минулому сезоні «Олімпік» зайняв передостаннє, 13-е місце в УПЛ.

Фото: facebook.com/fcolympicdonetsk