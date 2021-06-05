Циганков, Соболь і Тимчик повернулись до тренувань в загальній групі

Усі троє пропускали матч проти Північної Ірландії.

Захисники Едуард Соболь і Олександр Тимчик, а також півзахисник Віктор Циганков повернулися до тренувань в загальній групі збірної України, повідомляє сайт УАФ.

Циганков і Тимчик раніше працювали індивідуально. Повідомлялося, що у півзахисника невелике ушкодження пахового м'язу. А от Соболь успішно пройшов всі медичні обстеження і може відновити повноцінні тренування.

Соболь, Тимчик та Циганков пропустили спаринг збірної України проти Північної Ірландії (1:0). Наступний товариський матч команда Андрія Шевченка проведе 7 червня в Харкові проти Кіпру.

На Євро-2020 збірна України зіграє в групі C з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією. 13 червня в Амстердамі «синьо-жовті» зустрінуться з голландцями.

Фото: УАФ