НХЛ: «Вінніпег» програв другий матч «Монреалю» в серії плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі.

«Вінніпег Джетс» зазнав другої поспіль домашньої поразки, поступившись «Монреаль Канадієнс» - 0:1 (0 0, 0:1, 0:0); рахунок в серії - 0:2, передає Укрінформ.

«Колорадо Евеланш» після двох домашніх перемог програв на виїзді «Вегас Голден Найтс» - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2); серія - 2:1.

У ніч на 6 червня зійдуться «Тампа-Бей Лайтнінг» і «Кароліна Харрікейнз» (рахунок у серії - 2:1), «Нью-Йорк Айлендерс» і «Бостон Брюїнз» (1:2).

Фото: USA Today Sports.