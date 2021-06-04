НХЛ: «Бостон» вийшов вперед у серії з «Айлендерс» у плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі.

«Бостон Брюїнз» на виїзді здобув перемогу в овертаймі над «Нью-Йорк Айлендерс» - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) і повів в серії - 2:1, передає Укрінформ.

«Кароліна Харрікейнз» після двох домашніх поразок обіграла в гостях «Тампа-Бей Лайтнінг» - ОТ 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0; рахунок в серії - 1:2.

У ніч на 5 червня зійдуться «Вінніпег Джетс» і «Монреаль Канадієнс» (рахунок у серії - 0:1), «Вегас Голден Найтс» і «Колорадо Евеланш» (0:2).

Фото: nhl.com.