Збірна України з волейболу вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги
Укрінформ
Українці перемогли Румунію і гарантували собі перше місце в групі B.
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Румунію в матчі групового етапу Золотої Євроліги, повідомляє Укрінформ.
Українські волейболісти невдало діяли в першому сеті, поступившись 15:25. Три наступні партії залишилися за Україною - 25:20, 25:18 і 29:27.
Для України це третя перемога в трьох поєдинках Золотої Євроліги. «Синьо-жовті» гарантували собі перше місце в групі B і достроково вийшли до Фіналу чотирьох.
Нагадаємо, заключний матч групового етапу Золотої Євроліги Україна проведе 6 червня проти Словаччини.
Фото: CEV