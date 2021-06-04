Збірна України з волейболу вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги

Українці перемогли Румунію і гарантували собі перше місце в групі B.

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Румунію в матчі групового етапу Золотої Євроліги, повідомляє Укрінформ.

Українські волейболісти невдало діяли в першому сеті, поступившись 15:25. Три наступні партії залишилися за Україною - 25:20, 25:18 і 29:27.

Для України це третя перемога в трьох поєдинках Золотої Євроліги. «Синьо-жовті» гарантували собі перше місце в групі B і достроково вийшли до Фіналу чотирьох.

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Нагадаємо, заключний матч групового етапу Золотої Євроліги Україна проведе 6 червня проти Словаччини.

Фото: CEV