Збірна України з волейболу перемогла Словаччину у Золотій Євролізі

Друга перемога «синьо-жовтих» на турнірі.

Збірна України з волейболу перемогла Словаччину у другому матчі Золотої Євроліги, повідомляє Укрінформ.

«Синьо-жовті» здобули перемогу в трьох сетах, вигравши другу партію з різницею в 17 м'ячів.

У стартовому матчі Золотий Євроліги Україна розібралася з Румунією. З двома перемогами українці очолюють групу B.

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Нагадаємо, завтра Україна проведе другий матч проти Румунії. Початок зустрічі - о 18:00.

Фото: CEV