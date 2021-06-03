Збірна України з волейболу перемогла Словаччину у Золотій Євролізі
Укрінформ
Друга перемога «синьо-жовтих» на турнірі.
Збірна України з волейболу перемогла Словаччину у другому матчі Золотої Євроліги, повідомляє Укрінформ.
«Синьо-жовті» здобули перемогу в трьох сетах, вигравши другу партію з різницею в 17 м'ячів.
У стартовому матчі Золотий Євроліги Україна розібралася з Румунією. З двома перемогами українці очолюють групу B.
Нагадаємо, завтра Україна проведе другий матч проти Румунії. Початок зустрічі - о 18:00.
Фото: CEV