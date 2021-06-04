«Ужгород» і «Поділля» вийшли в Першу лігу

Раніше у класі підвищились «Метал» і «Кривбас».

За підсумками 25-го туру групи А Другої ліги визначилися два клуби, які підвищилися в класі. У Першу лігу вийшли «Ужгород» і «Поділля», повідомляє Sport Arena.

Сьогодні закарпатці розгромили львівські «Карпати» (3:0), а хмельницька команда впевнено перемогла «Рубікон» (2:0).

«Ужгород» набрав 54 очки і очолює групу А Другої ліги, випереджаючи «Поділля» за результатами особистих зустрічей. На третій позиції йде «Епіцентр», який сьогодні програв вінницькій «Ниві» (0:1). Клуб з міста Дунаївці відстав від лідерів на шість очок за тур до завершення чемпіонату.

Раніше в класі підвищилися два клуби з групи Б Другої ліги - харківський «Метал» і «Кривбас».

Фото: fcuzhhorod.com