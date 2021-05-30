Матч «Метал» - «Кривбас» встановив рекорд відвідуваності футбольного сезону

На харківський стадіон «Металіст» прийшло більше 32 тисяч уболівальників.

Матч 24-го туру групи Б Другої ліги «Метал» - «Кривбас» (3:0) зібрав 32 300 уболівальників. Це новий рекорд в історії Другої ліги і ПФЛ в цілому (Друга і Перша ліга, без урахування Вищої ліги, на зміну якій прийшла УПЛ), повідомляє сайт ПФЛ.

Попередній рекорд ПФЛ (без урахування Вищої ліги) був встановлений в сезоні-2002/03, коли за перемогою сумського «Спартака» над охтирським «Нафтовиком» (1:0) спостерігали 29 300 глядачів.

У другій лізі минулий рекорд був встановлений в сезоні-2017/18, коли 14 521 чоловік прийшов на матч «Металіст-1925» - «Дніпро-1» (1:1).

Крім того, це матч став найбільш відвідуваним в сезоні-2020/21 українських чемпіонатів. Попередній рекорд був встановлений 27 травня: на матч «Металіст-1925» - «Чорноморець» (0:1) прийшли 13 134 вболівальника.