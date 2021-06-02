Україна виграла чемпіонат Європи у швидкісній стрільбі з пістолета в міксті

В Осієку (Хорватія) триває чемпіонат та юніорська першість Європи з кульової та стендової стрільби.

«Золото» у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів в міксті здобули українці Юлія Коростельова та Олександр Петрів, передає Укрінформ.

У фіналі цієї вправи Коростельова і Петрів випередили своїх співвітчизників Анастасію Німець і Володимира Пастернака (9:1), яким дісталося «срібло».

Бронзовими призерами стали росіяни, які виграли матч за 3-е місце у італійців (9:5).

Чемпіонат Європи зі стрільби пройде до 6 червня.