Олег Омельчук виборов «золото» на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Українець переміг у стрільбі з малокаліберного пістолета.

Олег Омельчук завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить в Осієку (Хорватія), передає Укрінформ.

У фіналі стрільби з малокаліберного пістолета (дистанція – 50 метрів) переміг українець Олег Омельчук, який вибив 569 очок. «Бронзу» у цій вправі виборов інший український стрілок Віктор Банькін.

Чемпіонат Європи в Осієку триватиме до 6 червня. На ньому також розігруватимуть олімпійські ліцензії.

Як повідомляв Укрінформ, жіноча збірна України завоювала золоті медалі на чемпіонаті Європи у стрільбі з пневматичного пістолета.