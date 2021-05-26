Україна виборола «золото» у командній стрільбі на чемпіонаті Європи

Наші дівчата перемоги у фіналі Росію у стрільбі з пневматичного пістолета.

Жіноча збірна України завоювала золоті медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, який проходить в Осієку (Хорватія), передає Укрінформ.

У фіналі стрільби з пневматичного пістолета (дистанція – 10 метрів) українки перемогли команду Росії 17:11. У складі нашої збірної виступали Олена Костевич, Поліна Колесникова та Юлія Коростильова.

Чемпіонат Європи в Осієку триватиме до 6 червня. На ньому також розігруватимуть олімпійські ліцензії.