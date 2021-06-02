Фран Соль повернеться в «Динамо»

Іспанський клуб «Тенеріфе» не готовий платити нападнику його високу зарплату в київському клубі.

Фран Соль, який виступав за «Тенеріфе» на правах оренди з «Динамо», повернеться до київського клубу. Про це заявив спортивний директор «Тенеріфе» Хуан Карлос Кордеро.

«Соль повинен повернутися в «Динамо». У нього там занадто висока зарплата. У минулому році ми не платили і 30% від цієї суми», - заявив Кордеро. ЗМІ писали, що у Соля місячна зарплата – 100 тисяч доларів.

Соль приєднався до «Тенеріфе» на правах оренди в жовтні. Орендна угода Франа закінчується 30 червня.

У 39 матчах за іспанську команду нападник забив 10 голів і віддав дві результативні передачі. «Тенеріфе» закінчив сезон на 12-му місці в турнірній таблиці другого іспанського дивізіону (Сегунди).

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