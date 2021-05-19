«Тенеріфе» планує залишити Франа Соля в своєму складі на наступний сезон

Іспанець забив дев'ять голів у Сегунді.

Керівництво іспанського «Тенеріфе» розраховує на нападника Франа Соля і на наступний сезон, повідомляє Cadena SER, передає Укрінформ. З жовтня 2020 року іспанець виступає за клуб з Сегунди на правах оренди з «Динамо».

Спортивний директор клубу з Канарських островів Хуан Карлос Кордеро вважає, що в сезоні 2021/22 Фран Соль може стати ключовим виконавцем в атаці.

За орендною угодою 29-річний нападник повинен повернутися в «Динамо» в кінці червня, тому саме від «біло-синіх» залежить питання подальшого перебування Соля в Іспанії.

Раніше сам гравець повідомив, що йому подобається виступати в іспанському футболі. Фран Соль не хоче залишати «Тенеріфе», де в поточному сезоні забив дев'ять голів і зробив два ассист в 37 матчах.

Нагадаємо, «Тенеріфе» займає 11-е місце турнірної таблиці Сегунди і не має шансів піднятися в Ла Лігу. «Динамо» стало чемпіоном України в сезоні 2020/21.

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