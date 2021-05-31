Хавбек «Динамо» Цитаїшвілі змінив збірну України на Грузію

У 2019 році Цитаїшвілі став чемпіоном світу в складі збірної України U-20.

Атакуючий півзахисник «Динамо» Георгій Цитаїшвілі отримав грузинський паспорт і буде виступати за збірну Грузії, передає Укрінформ.

20-річний Цитаїшвілі виступав за юнацькі та молодіжну збірну України, але в національну команду не викликався жодного разу. У лютому гравець прийняв рішення виступати за Грузію, зважаючи на численні прохання його родини.

У 2019 році Цитаїшвілі став чемпіоном світу в складі збірної України U-20. Георгій забив один з м'ячів у фінальному матчі проти Південної Кореї (3:1).

Взимку «Динамо» віддало вінгера в оренду «Ворсклі». У складі полтавчан Цитаїшвілі забив один гол у чотирьох матчах, після чого вилетів до кінця сезону через травму.

У червні збірна Грузії проведе два товариські матчі. 2 червня грузини зіграють з Румунією, 6-го - з Нідерландами.

Фото: facebook.com/GeorgiaGFF