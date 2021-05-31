«Фінікс» обіграв «Лейкерс» і зрівняв рахунок в серії плей-офф НБА

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки турніру плей-офф.

«Фінікс Санс» в гостях завдав поразки «Лос-Анджелес Лейкерс» - 100:92 (23:24 31:26, 27:15, 19:27) і зрівняв рахунок в серії до чотирьох перемог - 2:2, передає Укрінформ.

Результати інших матчів ігрового дня:

«Атланта Хокс» - «Нью-Йорк Нікс» - 113:96 (25:26, 28:23, 35:22, 25:25), серія - 3:1

«Бостон Селтікс» - «Бруклін Нетс» - 126:141 (34:33, 26:40, 31:39, 35:29), серія - 1:3

«Даллас Маверікс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 81:106 (22:31 23:30, 15:21, 21:24), серія - 2:2.

Чергові матчі плей-офф пройдуть в ніч на 1 червня: «Вашингтон Візардс» - «Філадельфія Сіксерс» (рахунок у серії - 0:3), «Мемфіс Гріззліс» - «Юта Джаз» (1:2).

Фото: Getty Images.