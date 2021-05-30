Михайлюк: сподіваюся, що зможу зіграти за збірну України на Євробаскеті

Свят провів хороший відрізок сезону в «Оклахомі».

Захисник «Оклахома-Сіті» Тандер Святослав Михайлюк проаналізував свій останній сезон в НБА, повідомляє Sport.ua, передає Укрінформ.

Українець починав сезон у «Детройті», але в березні перейшов в «Оклахому» в результаті обміну. У складі «Тандер» Свят провів 30 матчів і показав кращу результативність в кар'єрі - 10,3 очка в середньому за гру.

«Після кожного сезону з'являється впевненість. Ти розумієш, що і як відбувається в НБА. Розумієш, що потрібно робити, а що ні, як вести себе. У своєму третьому сезоні з'явилося більше впевненості і розуміння, як буде складатися гра. А після обміну в «Оклахому» я отримав більше часу, тому у мене вже було достатньо впевненості, щоб грати краще», - сказав Святослав Михайлюк.

«Завжди хочу грати за збірну України. І в цей момент я поки нічого не знаю про збірну. Мені треба вирішити всі питання щодо мого контракту і далі, я сподіваюся, що зможу зіграти за збірну України на Євробаскеті», - додав український баскетболіст.

Нагадаємо, на Євробаскеті-2022 збірна України зіграє в групі C разом з Грецією, Італією, Хорватією, Великобританією і Естонією. Чемпіонат Європи пройде 1-18 вересня 2022 року.

Фото: ФБУ