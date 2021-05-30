Жіноча збірна України з волейболу програла Болгарії в Золотій Євролізі

Українки не змогли зачепитися за жодну партію.

Жіноча збірна України з волейболу без шансів поступилася Болгарії в матчі третього туру групи B Золотий Євроліги, повідомляє Укрінформ.

Українки програли всі три сети. Болгарія перемагала з результатами 28:26, 25:13, 25:22.

Через тиждень у українських волейболісток буде шанс взяти реванш у болгарок. Збірні знову зустрінуться 5 червня.

Нагадаємо, в матчі другого туру українки обіграли Словаччину (3:2). Поєдинок проти Фінляндії в першому турі не відбувся. Фінська команда відмовилася від участі в турнірі через пандемію COVID-19.

Фото: volleyball.gr