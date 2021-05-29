Українські волейболістки з перемоги стартували в Золотій Євролізі-2021

Наша збірна обіграла Словаччину.

У запорізькому палаці спорту «Юність» жіноча збірна України з волейболу перемогла Словаччину (3:2) в матчі першого туру Золотої Євроліги-2021, повідомляє Укрінформ.

30 травня Україна зіграє проти Болгарії (19:00). В стартовому матчі туру Болгарія обіграла Словаччину 3:0.

Аби вийти у «Фінал чотирьох» нашій збірній потрібно посісти мінімум 2-е місце в групі. Болгарія, як господар «Фіналу чотирьох», автоматично потрапила до вирішальних матчів.